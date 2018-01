David Byrne se presentará el 20 de marzo en el Teatro de Verano

Hace una semana, la noticia de que David Byrne estaba a punto de sacar un nuevo disco, American Utopia, el primero en estudio con canciones como solista en 14 años, ya era importante para los numerosos fans en Uruguay del ex líder de los Talking Heads, pero ahora se anunció que también visitará nuestro país –por tercera vez– en el ámbito de la gira de presentación de ese álbum. Tocó en Montevideo en 1994 y 2004 –ambas veces en el Cine-Teatro Plaza–, en ocasión de las giras correspondientes a los discos David Byrne y Grown Backwards, respectivamente, ofreciendo un par de shows memorables.

Byrne, nacido en Escocia y autodidacta de varios instrumentos, emigró a Estados Unidos cuando era niño, estudió bellas artes en Maryland y luego se mudó a Nueva York, donde formó los Talking Heads, una banda pop que se sumó a la movida del punk neoyorquino, aunque fuera difícil de clasificar con esa etiqueta, y que rápidamente evolucionó hasta ser una de las formaciones experimentales más populares del mundo del rock. En 1989, el cantante se apartó de esa banda para editar su disco Rei Momo, en el que investigaba diversos ritmos de América del Sur y el Caribe, lo cual posiblemente lo llevó a ser uno de los primeros artistas internacionales de sus características en presentarse por estas latitudes.

Aunque durante la década pasada Byrne editó discos en colaboración con otros artistas como Brian Eno (Everything That Happens Will Happen Today, 2008), Fatboy Slim (Here Lies Love, 2010) y Annie St Vincent Clarke (Love This Giant, 2012), además de uno en vivo con Caetano Veloso grabado en 2004 (Live at Carnegie Hall, 2012), el compositor escocés llevaba mucho tiempo sin presentar una colección de temas pop propios, ha sido muy crítico de las nuevas formas de distribuir y comercializar la música, y se ha dedicado a otras actividades, como la escritura y el ensayo cultural. Sobre American Utopia, Byrne lanzó un comunicado diciendo: “Estas canciones no describen un lugar imaginario o posiblemente imposible, sino que más bien intentan representar el mundo en el que vivimos ahora. Muchos de nosotros, sospecho, no estamos satisfechos con ese mundo, el mundo que hicimos para nosotros. Miramos alrededor y nos preguntamos, ‘bueno, ¿tiene que ser así? ¿hay otra manera?’. Estas canciones son sobre esa mirada y esa pregunta”. El álbum cuenta con la presencia de uno de los colaboradores más habituales de su carrera, el ya mencionado productor y músico inglés Eno, con quien escribió el tema de adelanto, “Everybody’s Coming to My House”.