El Festival de Sundance contó con varios latinoamericanos entre los premiados

Al Festival de Sundance se lo conoce como la ceremonia más importante del cine independiente. Se creó en 1978 y desde entonces ha estrenado íconos como Boyhood (2014), Little Miss Sunshine (2006), Precious (2009) y Reservoir Dogs (1992), y muchas otras que, gracias a su exhibición en Sundance, pudieron obtener las inversiones necesarias para llegar a una gran masa de público.

Este año, la programación incluyó 123 largometrajes y 69 cortometrajes de 29 países. Entre los premiados se destacaron varios proyectos latinoamericanos, como la argentina Valeria Bertuccelli, que se impuso en el rubro de mejor actuación por su protagónico en The Queen of Fear –largometraje que también escribió y codirigió junto con Fabiana Tiscornia–, en la que interpreta a una exitosa actriz que, a sólo un mes de estrenar su esperado unipersonal, en vez de seguir abocada a los ensayos decide evadirlos. En paralelo, se distinguió a los mexicanos Sebastián Hoffmann y Julio Chavezmontes, que se llevaron el premio al mejor guion internacional por Tiempo compartido. Y otro dúo latino fue galardonado por su trabajo en películas estadounidenses: el director mexicano Rudy Valdez recibió el premio del público al mejor documental por The Sentence, mientras que el director puertorriqueño Reinaldo Marcus Green se llevó un reconocimiento especial del jurado a la mejor ópera prima por Monsters and Men.

Otro de los títulos destacados fue The miseducation of Cameron Post, dirigida por Desiree Akhavan, basada en la novela homónima de la autora estadounidense Emily M Danforth. La película, que fue galardonada como mejor largometraje estadounidense, narra la historia de una adolescente de 12 años que es descubierta en una relación homosexual y, con el objetivo de reeducarla, su familia la lleva a un campamento donde se hacen “terapias de conversión”.

Entre los premiados, Kailash, dirigido por Derek Doneen, fue elegido mejor documental estadounidense.

El film se centra en la vida del activista indio y Nobel de la Paz Kailash Satyarthi, cuya organización, Bachpan Bachao Andolan –fundada en la década de 1990–, busca erradicar el trabajo infantil. En la actualidad, la ONG ha liberado a más de 80.000 niños. Por otra parte, el premio a mejor documental internacional fue para Of Fathers and Sons, producida en conjunto por Alemania, Qatar, Líbano y Siria. Dirigida por el sirio Talal Derki, el largometraje retrata la rutina de una familia siria durante dos años, ofreciendo una mirada en primera persona de una sociedad continuamente atacada por Estado Islámico.