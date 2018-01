El regreso de Letterman (y de Obama)

David Letterman, conductor de talk shows nocturnos en Estados Unidos de 1982 a 2015, anunció a los 68 años su retiro, pero este año reaparecerá en Netflix con una serie de seis entrevistas de una hora, a razón de una por mes. El nuevo programa de Letterman se llamará Mi próximo invitado no necesita presentación, y comenzará a emitirse este viernes, con la presencia del ex presidente estadounidense Barack Obama, en la primera entrevista para televisión que concede después de transferirle el gobierno a Donald Trump. La expectativa es alta, dado que Obama, a sus 56 años, no parece nada dispuesto a guardarse sus opiniones políticas y replegarse al terreno de las conferencias sobre generalidades.

Las siguientes entrevistas del programa serán con el actor George Clooney; la activista paquistaní Malala Yousafzai, ganadora del premio Nobel de la Paz en 2014, cuando tenía 17 años; el rapero Jay-Z; la actriz y directora Tina Fey; y el conductor de programas de radio y televisión Howard Stern.