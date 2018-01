En veremos

En 2017, otra serie muy elogiada por la crítica, en sintonía con cuestiones de gran actualidad (en este caso, la inmigración a Estados Unidos) y basada en una famosa novela, con su autor involucrado en la producción, fue American Gods (“dioses estadounidenses”), adaptación del libro de Neil Gaiman publicado en 2001, creada por Bryan Fuller y Michael Green para el canal de cable Starz. Pero el futuro de este programa, cuya primera temporada abarcó un tercio del libro, es incierto, ya que Fuller y Green anunciaron que se apartaban del proyecto, debido a que no se contemplaron sus demandas de presupuesto de producción para seguir adelante; la actriz Gillian Anderson decidió no continuar en esa serie ni en Los archivos X; y no está claro si seguirá Kristin Chenoweth (aunque cabe señalar que ambas interpretaban a personajes secundarios). Starz asegura que Fuller y Green estarán “tan involucrados como puedan” y que el propio Gaiman tendrá responsabilidades en la parte creativa, pero el hecho es que ni siquiera está fijada una fecha tentativa de inicio de rodaje.