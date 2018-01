Falleció la cantante de The Cranberries, Dolores O’Riordan

La noticia de la muerte de la música irlandesa Dolores O’Riordan el día de ayer, a los 46 años, fue una sorpresa acrecentada por la parquedad con que su mánager comunicó la noticia, sin que al cierre de esta edición se conociera detalle alguno de la causa del fallecimiento. Como cantante de la banda The Cranberries (“los arándanos”), O’Riordan fue una de las artistas mundialmente más exitosas que hayan salido de Irlanda y, sin haber tenido nunca un número uno en las listas, su grupo logró una popularidad creciente y constante durante la década de los 90, que lo llevó a vender más de 40 millones de discos. Mezcla de pop alternativo, folk y pop a secas, la música de los Cranberries era distintiva sobre todo por la voz de mezzosoprano de O’Riordan –fuertemente influenciada en sus modulaciones y quiebres al estilo de su compatriota Sinead O’Connor–, inmediatamente reconocible y de fuerte acento irlandés.

The Cranberries consiguieron sus primeros éxitos en 1993 con las canciones “Linger” y “Dreams”, incluídas en su disco Everybody Is Doing It, So Why Can’t We?, pero su tema de mayor proyección (y polémica) fue “Zombie”, de 1994, una canción mucho más rockera y agresiva de lo normal para la banda, que con su estribillo lleno de guitarras distorsionadas revelaba el impacto de Nirvana y bandas similares en el pop mundial. “Zombie” era además una canción politizada, escrita como respuesta a la muerte de dos jóvenes en un atentado del IRA (Irish Republican Arm), y se convirtió en el punto más alto de los shows de la banda.

Aquel éxito no se repetiría. La popularidad de The Cranberries fue menguando hacia el final del siglo XX, y la banda se disolvió en la práctica en 2003. O’Riordan inició una carrera como solista –con un par de álbumes en 2007 y 2009– que tampoco tuvo un gran impacto, pero luego de que el grupo volvió a juntarse en 2010 mantuvo un nivel importante de popularidad, apoyado sobre todo en los hits de sus comienzos. La utilización de un sample de “Zombie” en el último disco del rapero Eminem había ayudado a refrescar su recuerdo, y el año pasado habían emprendido una gira europea que fue interrumpida, alegando problemas de la cantante con su espalda.