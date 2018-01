Gobierno impedirá acciones de productores rurales si intentan desabastecer Montevideo y el este

Empezó con audios que circularon por Whatsapp, pero la convocatoria se materializó en una asamblea de productores fijada para la noche de hoy en la Asociación Rural Exposición Feria de Paysandú. La intención, expresada en los audios, es cortar por tres días el suministro de alimentos perecederos hacia Montevideo y la zona este del país, en protesta por la situación del sector agropecuario. “El primer objetivo es cortar el diálogo, ya que este no ha dado resultado en la historia del país para el sector agroindustrial”, podía escucharse en uno de los audios de la convocatoria, y en otro se proponía “cortar por tres días todos los peajes del Uruguay” para impedir el pasaje de “frutas, verdura, carne, leche”. “Para Montevideo no se va a distribuir nada y para el Este tampoco. No hacer nada es decir que está todo bien, y acá no damos más”, se escucha en uno de los audios. La movilización está prevista para febrero.

Según los mensajes que circularon y la información que maneja el gobierno, están evaluando participar de la manifestación la Asociación Rural de Paysandú, la Sociedad Rural de Río Negro, y las gremiales rurales de Cerro Largo y San José, entre otras organizaciones.

El diario Cambio de Salto habló el sábado con uno de los organizadores de la movilización. Federico Holzman es productor rural de Paysandú y junto a otros cincuenta productores del mismo departamento se quejan por los costos del sector, que entienden elevados. “No podemos tener un combustible a los precios que lo tenemos, no podemos tener leyes sociales a los costos que tenemos y los pagos de IRPF, entre otros temas”, manifestó el productor a Cambio. “Nuestro principal objetivo es que el presidente (Tabaré Vázquez) y el ministro (de Ganadería, Agricultura y Pesca, Tabaré Aguerre), que anda perdido, porque nadie sabe dónde anda, nos atienda y les daremos un sinfín de sugerencias al problema de rentabilidad que tenemos”, agregó.

Los ministros Tabaré Aguerre, Liliam Kechichián y el subsecretario del Ministerio del Interior Jorge Vázquez están al tanto de las intenciones de los productores y están coordinando acciones para evitar que se concrete la movilización, que generaría “un caos” en las zonas turísticas y en la capital del país, dijo a la diaria una fuente del Ministerio del Interior. El presidente Tabaré Vázquez también está siguiendo la situación. La idea es evaluar “hasta dónde” pretenden llegar los productores, y si se resuelven cortes de ruta, tomar las acciones que sean necesarias para evitarlos, incluyendo el levantamiento de los piquetes utilizando la fuerza policial. “Los vamos a sacar, porque no se puede hacer eso. No podés bloquear el acceso a todo Montevideo y a toda la costa” de productos que llegan a dos millones de personas, agregó la fuente consultada.