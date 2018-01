La IM firmará un convenio con el Ministerio de Defensa para que haya “al menos dos marineros en cada playa de Montevideo”

En el marco del paro convocado por el PIT-CNT, ayer la Asamblea General de Guardavidas de la Intendencia de Montevideo (IM) resolvió adherirse a la medida “por las agresiones frecuentes a los guardavidas” y la “deficiente seguridad a la ciudadanía en las playas”, según comunicó la Asociación de Empleados y Obreros Municipales. Daniel Pannone, vocero de los guardavidas de Montevideo, señaló a la diaria que decidieron plegarse al paro luego de una situación de violencia que vivieron dos trabajadores el domingo en el playa Honda: unos jóvenes se ubicaron debajo de la casilla de los guardavidas, y cuando estos les explicaron que no podían estar ahí, ya que es su lugar de trabajo, los muchachos los insultaron, les contestaron “nosotros robamos” y uno de ellos sacó un cuchillo y los amenazó. Luego los guardavidas llamaron a Prefectura, que los detuvo, pero, según Pannone, no se llegó a una instancia con un juez y después ya “andaban en la vuelta”.

Pannone señaló que no es la primera vez que sucede un hecho de estas características. Comentó que trabaja en Playa del Cerro, donde hace un tiempo vivió “un lío muy grande y con mucha gente”, ya que varias personas también se pusieron debajo de la casilla y empezaron “a insultar a los guardavidas”. Aseguró que terminó “en una trifulca entre seis guardavidas y 12 pandilleros”, aunque “no hubo ningún lastimado”. En esa oportunidad, los guardavidas no llamaron a la Prefectura, sino que lo hicieron otras personas que estaban en la playa.

“Nosotros estamos exigiendo la presencia de Prefectura, para que cuide no sólo a los trabajadores sino al resto de la gente, porque hay robos o bajan con caballos, que es un peligro para cualquiera, pero para los niños en particular”, indicó Pannone, y señaló que otro de los inconvenientes que suceden en la playa son “esos grandes partidos de fútbol” que se arman en la orilla e impiden que la gente llegue al agua. Agregó que al no haber presencia de Prefectura, los guardavidas están “comprometidos a intervenir”. Aunque estos “son todos trabajos extras” que no les corresponde hacer, cada vez que sucede algo intervienen “por el bienestar de la gente”, pese a que la respuesta de las personas no suele ser “la más agradable”. Por último, el vocero de los guardavidas señaló que ayer se reunieron con Daniel Leite, coordinador ejecutivo de la Secretaría de Educación Física, Deportes y Recreación de la IM, y notó que hay “buena disposición para tratar de mejorar las cosas”.

En contacto con la diaria, Leite subrayó que está de acuerdo con que se debe mejorar la atención de las playas, y por eso hicieron un convenio con Prefectura para que a partir de hoy se refuerce su presencia en todas las playas. Además, dijo que antes del viernes van a firmar otro con el Ministerio de Defensa Nacional para que la IM “se haga cargo de la contratación de más personal de Prefectura, de forma de que haya al menos dos marineros en cada playa de Montevideo”.

El jerarca indicó que además de que el personal de Prefectura no alcanza para cubrir las 18 playas de Montevideo, hay un tema “más importante”, que radica en que en verano las playas de la capital son “el espacio de convivencia y disfrute de la gran mayoría de los montevideanos”, y donde la IM tiene “desplegados cientos de programas semanales.” “Es necesario que ayudemos a reforzar esa presencia de quien rige la autoridad en la playa, que no es el guardavida sino Prefectura”, señaló Leite. Agregó que si bien el hecho del domingo en la playa Honda estuvo fuera de lo común, “cuanta más gente hay en las playas, más posibilidades hay de situaciones de violencia, como en las ferias o en los espectáculos públicos”. “Acá se dio una situación que de repente se tenía que haber manejado de otra forma. Para la próxima vez está acordado que en una situación así, el guardavida llama a Prefectura y esta saca a la gente”, remató Leite.