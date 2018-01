MSP y Primaria iniciarán en abril o mayo, en escuelas públicas, campaña de vacunación contra el sarampión

El Ministerio de Salud Pública (MSP) llevará a cabo este año, en conjunto con las autoridades de Primaria, una campaña de vacunación a los niños de sexto año de todas las escuelas públicas del país para evitar posibles brotes de sarampión.

El subsecretario del MSP, Jorge Quian, anunció a la agencia de noticias Efe que la campaña comenzará en abril o mayo. "Estamos haciendo la logística con los directores departamentales de salud para ver cómo podemos abarcar a todo el país, porque nos importan todos los niños", sostuvo.

Quian no negó que el proyecto pueda extenderse a las instituciones educativas privadas, pero explicó que eso no está contemplado hasta el momento. "El MSP está muy preocupado por mantener las buenas coberturas de vacunación que tiene", explicó el jerarca, quien, no obstante, se manifestó preocupado por el alto índice de sarampión en Europa, lo que motivó las medidas.

"El sarampión es difícil de erradicar porque es un virus que se mantiene circulando en el mundo, pero en la medida en que la gente esté vacunada pueden evitarse brotes", indicó.