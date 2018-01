Mujica asegura que “hay un puñado de gente muy poderosa” en el Uruguay que lo “odia”

El ex presidente y ahora senador José Mujica insistió con que no volverá a ser candidato a la presidencia y dijo que existe gente que lo “odia”, que es “muy poderosa”.

“Hay mucha gente de pueblo que me quiere y que me vota, tanto que si participo es posible que gane. Pero hay un puñado de gente poderosa en el Uruguay que me odia, y yo no quiero la confrontación en mi país. Primero que yo, está el destino de la nación; no se puede gobernar en un país confrontado. Por lo tanto, no voy a ser candidato, que quede claro. No sólo por viejo; hay que sumar todo lo demás que dije”, aseguró Mujica en una entrevista abierta realizada por la radio 1410 en el Mercado Agrícola de Montevideo.

“Es mejor que no me crean que no voy a ser candidato. Sencillamente estoy viejo, tengo 82 años. La forma de elegir para un candidato de esa edad es fundamental el que viene a la espalda, el vice. Mi fuerza política tiene una manera de elegir que es rara. Quiere decir que uno puede poner la cara y después queda el otro. Mejor que venga el otro directo de entrada”, agregó. Mujica sostuvo que habrá cuatro o cinco nombres de posibles candidatos, algo que intuyó que será positivo tanto para el Frente Amplio como para otros partidos.

Según sostuvo, a partir de ahora será como una suerte de guía dentro del Frente Amplio, y se dedicará principalmente a aconsejar a otros dirigentes.