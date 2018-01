Nueva edición de la Berlinale con Wes Anderson, Isabel Coixet y Gus Van Sant

El 15 de febrero comenzará la 68ª edición del prestigioso Festival Internacional de Berlín, más conocido como la Berlinale, que además de los estrenos de referentes como el estadounidense Gus Van Sant y la española Isabel Coixet presentará numerosas adaptaciones de libros y contará con una significativa presencia argentina. Ocho años después de El fantástico Sr Fox (2009), Wes Anderson vuelve al stop motion con Isle of Dogs, cuya proyección dará comienzo al festival. Será la primera película de animación elegida para abrir ese encuentro, y la cuarta obra de Anderson presentada en competencia, luego de Los excéntricos Tenembaum (2001), La vida acuática con Steve Zissou (2004) y El Gran Hotel Budapest (2014). Isle of Dogs se ambienta en una ciudad japonesa, donde un corrompido alcalde decide poner fin a los inconvenientes que causa la superpoblación canina trasladando a los animales a una isla que se utiliza como basurero. A ese lugar llega un niño de 12 años en busca del reencuentro con su mascota, acompañado por un grupo de perros que son los personajes protagónicos. Entre las personalidades que interpretan las voces se encuentran Bryan Cranston, Edward Norton, Frances McDormand, Bill Murray, Jeff Goldblum, Scarlett Johansson, Tilda Swinton y Yoko Ono. Según ha dicho el propio Anderson, la película está inspirada en el cine de Akira Kurosawa y presenta otras influencias japonesas.

Con un jurado internacional presidido por el alemán Tom Tykwer (Corre, Lola, corre, 1998), un habitual entre la competencia de la Berlinale, esta nueva edición contará con destacadas producciones que pretenden el Oso de Oro, como Don’t Worry, He Won’t Get Far on Foot, el nuevo film de Van Sant. 22 años después de que él y Joaquin Phoenix se cruzaran por primera vez –en Todo por un sueño, 1995–, la dupla vuelve a trabajar junta, en una biopic del polémico dibujante John Callahan, al que los medios continúan presentando como alguien que se convirtió en alcohólico a los 12 años y en cuadripléjico, tras un accidente automovilístico, a los 21, cuando ya era adicto a drogas ilegales. Como parte de su terapia comenzó a dibujar, se convirtió en un famoso autor de tiras cómicas (aunque el adjetivo es discutible) y publicó en The New Yorker, Playboy y Los Angeles Times. En 1989 se editó su autobiografía –cuyo título, “no te preocupés, no va a llegar lejos a pie”, da nombre a la película–, y a fines de los 90 Robin Williams, fan de su obra marcada por el humor negro y la incorrección política, se propuso producir y protagonizar una película sobre la vida del artista. En los 2000, Van Sant se hizo cargo del proyecto, pero las muertes de Callahan en 2010 y de Williams en 2014 postergaron la realización.

La sección oficial también incluirá a la francesa Eva, de Benoît Jacquot en su sexto trabajo junto a la actriz Isabelle Huppert –protagonista junto con Gaspard Ulliel–. Adapta la novela homónima de James Hadley Chase (1945), ya llevada a la pantalla grande en los 60 por Joseph Losey, con Jeanne Moreau como protagonista. En la sección Berlinale Special, la notable Coixet volverá al festival con La librería, sobre una novela de Penelope Fitzgerald, luego de que en 2015 lo inaugurara con Nadie quiere la noche, y en 2013 presentara Ayer no termina nunca. La librería, que recibió el premio a la mejor adaptación literaria en la Feria del Libro de Frankfurt, es el retrato de una comunidad que pretende acallar a las voces disidentes: ambientada en la Inglaterra de los años 50, está protagonizada por Emily Mortimer, como una viuda que decide abrir una librería en su pueblo.

Entre las producciones argentinas seleccionadas está Malambo, el hombre bueno, del cineasta y destacado dramaturgo Santiago Loza, que competirá en la sección Panorama: en blanco y negro, cuenta la historia de un bailarín de malambo cuyo cuerpo se convierte en su adversario. Como ya lo popularizó el maravilloso libro de Leila Guerriero, Una historia sencilla (2011), estos bailarines se entrenan durante toda su vida para las competiciones, pero cuando ganan deben retirarse. En la misma sección competirá La omisión, ópera prima de Sebastián Schjaer que se enmarca en la fría Tierra del Fuego, y en la categoría Generation, dedicada a temáticas infantiles y juveniles, se seleccionó a El día que resistía, de Alessia Chiesa, junto a la colombiana Virus tropical, de Santiago Caicedo, y a la brasileña Unicornio, de Eduardo Nunes, entre otras. Desde Brasil también llegará el documental Ex-Pajé, de Luiz Bolognesi, sobre el etnocidio de los indígenas paiter suruí, en la cuenca del Amazonas.