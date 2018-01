Peñarol derrotó 3 – 1 a Nacional y se quedó con el primer título oficial del año

Peñarol derrotó por 3 – 1 a Nacional con goles de Fidel Martínez, Cristian Cebolla Rodríguez, y Maximiliano Rodríguez, y de esa forma se hizo de la primera Supercopa uruguaya, la cual disputó en condición de campeón Uruguay ante el ganador del torneo Intermedio, Nacional, que recién pudo lograr un descuento en la segunda parte cuando anotó Tabaré Viudez.

Peñarol con Leonardo Ramos como técnico alineó a Kevin Dawson, Guillermo Varela, Fabricio Formiliano, Ramón Arias (55′ Luis Maldonado), Lucas Hernández, Giovanni González (54′ Fabián Estoyanoff), Walter Gargano, Cristian Rodríguez, Agustín Canobbio, Maximiliano Rodríguez (74′ Guzmán Pereira) y Fidel Martínez.

Cacique Medina puso en cancha por Nacional a Esteban Conde, Matías Zunino, Guzmán Corujo, Diego Polenta, Alfonso Espino, Santiago Romero, Diego Arismendi, Luis Aguiar (66′ Christian Oliva), Tabaré Viudez, Leandro Barcia (76′ Gonzalo Bueno) y Carlos De Pena (46′ Sebastián Fernández).

Esperá un minuto

Apenas un minuto y poco de comenzado el partido, uno de los errores más grandes de los que se tenga recuerdo en los clásicos de las últimas décadas permitió a Fidel Martínez -eso sí, con preciosa definición- poner a Peñarol 1 a 0. Esteban Conde salió jugando por el medio, habilitó a Diego Arismendi en zona central y el futbolista tricolor la jugó increíblemente corta hacia atrás como una habilitación al delantero carbonero que por arriba puso el primer gol del partido.

Se podría decir que Nacional fue emparejando el juego. No sería real porque en un minuto no había existido un trámite de juego, pero sí Nacional empardó en 15 o 20 minutos los niveles de juego ofensivo. Pareció estar cerca del empate fundamentalmente en el minuto 24, cuando Leandro Barcia tomó de primera una pelota y de no ser por la atajada de Dawson hubiese empatado el partido. Recién a los 36 Peñarol volvió a tener una jugada de gol cuando Maxi Rodríguez definió contra el palo, pero Conde se extremó y lo impidió. Un par de minutos después, Canobbio robó una pelota ante un inocente taco de Espino, se metió al área enganchó hacia la izquierda y allí lo taló Polenta, y penal. Cebolla lo patio fuerte y venció a Conde colocando el 2 a 0 para Peñarol.

Para hacerlo capicúa, también al final del primer tiempo Peñarol mandó la pelota a las redes. Fue en una jugada preparada de córner que después de un centro de tres cuartos y un cabezazo de Canobbio, Maxi Rodríguez punteo rumbo a las redes.

El segundo tiempo, con esa diferencia enorme en goles aunque no en el juego -pero eso que importa-, Peñarol estuvo muy cerca de llegar al 4 – 0 , pero a los 25 del complemento Nacional, que venía jugando mucho menos que en la primera parte, colocó el descuento a través de un buen tiro libre de Tabaré Viudez que venció a Kevin Dawson.

De ahí en más, Nacional procuró el equilibrio pero sin red, y la tensión para su media cancha fue enorme, con Peñarol corriendo mucho y cerca del cuarto gol. Cebolla Rodríguez, fue la gran figura aurinegra, mientras que Nacional estuvo muy incómodo todo el partido. Y ahora se le viene la Libertadores absolutamente desmadejado como equipo.