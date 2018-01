Radiohead demanda a Lana del Rey por plagio

En 2007, Radiohead fue la primera banda exitosa que ofreció uno de sus discos –In Rainbows– para que fuera descargado en el sitio del grupo “a voluntad”, dejando a criterio de los interesados si pagaban o no el álbum, y cuánto. Sin embargo, esa generosidad desaprensiva (o movida publicitaria) no parece extenderse al uso de sus melodías por parte de otros artistas, ya que presentó una demanda contra la lánguida estrella pop Lana del Rey, acusándola de haber plagiado, en el tema “Get Free” –incluido en el disco Lust for Life, del año pasado– el primer hit de Radiohead, “Creep”, de 1992. Del Rey asegura que “Get Free” (que, irónicamente, puede traducirse como “liberate”, pero también como “consigue gratis”) “no estuvo inspirada en ‘Creep’”, pero ofreció al grupo 40% de las ganancias del tema durante los últimos meses, un arreglo que no fue aceptado por Radiohead o sus abogados, que exigen 100%.

Lo interesante es que justamente “Creep” –tal vez la más reconocible y memorable de las canciones de Radiohead– había sido objeto de un juicio de derechos de autor cuando fue editada, debido a su extremo parecido con “The Air I Breathe”, un tema compuesto por Albert Hammond y Mike Hazlewood, grabado por Hammond en 1972 y luego por muchos otros artistas, entre ellos el grupo británico The Hollies. Hubo un acuerdo extrajudicial para que Hammond y Hazzlewood fueran acreditados como coautores de “Creep” y les correspondiera, por lo tanto, una parte de las regalías. Hammond incluso señaló, en su momento, que esto se logró con facilidad porque los integrantes de Radiohead reconocieron haber tomado la progresión de acordes de “The Air I Breathe”. Como no se llegó a un entendimiento similar en relación con “Get Free”, el asunto seguirá en los tribunales.