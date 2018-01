Ramírez hijo se toma días de “reflexión” en su actividad política luego de que se filtrara audio en el que critica los discursos “horrendos” de Durazno

Juan Andrés Ramírez, hijo del homónimo ex ministro del Interior y precandidato presidencial del Partido Nacional, decidió llamarse a silencio hasta fin de mes, luego de que se filtrara un audio suyo destinado al ejecutivo de su agrupación, Orejanos, en el que cuestiona duramente los discursos del martes en Durazno.

“¿Pueden preparar un poco los discursos? La verdad los discursos fueron horrendos. De la proclama de los 13 puntos hay diez que no hacen al campo, sino al sentir común de la gente”, dice el dirigente en el audio. En otra parte de este, sostiene que si los oradores “no están preparados para hablar a esa cantidad de gente y a más de 300 medios, que no suban”. Finalmente agrega que “había de todo para pegarle al gobierno”. Si bien reconoció que muchos dijeron que Durazno “fue un éxito”, para él “los discursos fueron una cagada”.

Tras la filtración de este audio, Ramírez escribió un mensaje dirigido al ejecutivo de Orejanos: “No sé morder el freno y hoy me cuestiono si vale la Pena mi esfuerzo liderando este Grupo. Estoy siendo muy cuestionado fuera del Partido y también dentro y eso no me hace bien”. Horas después, el ejecutivo de su agrupación emitió un comunicado a sus militantes y adherentes aclarando que su “máximo dirigente” había decidido “tener unos días de reflexión sin actividad política partidaria hasta los primeros días de febrero”.