Bergara lanza su precandidatura a la Presidencia este viernes

El presidente del Banco Central del Uruguay (BCU), Mario Bergara, dejará su cargo en breve. Según dijeron a la diaria fuentes de su entorno, la última actividad en la que participará como jerarca del BCU será este jueves, en una cena organizada por Somos Uruguay en el hotel Sheraton. Allí dará una conferencia titulada “Los retos del Uruguay futuro”. Al día siguiente, en la mañana, presentará su renuncia al BCU, y a las 11.00 dará una conferencia de prensa en la que anunciará su voluntad de ser precandidato del Frente Amplio (FA) en las próximas elecciones internas.

En la noche del lunes, el sector frenteamplista Banderas de Liber -al que pertenece, entre otros, el director nacional de Aduanas, Enrique Canon-, publicó en Twitter: “Viernes 12 hora 11 en La Huella de Seregni conferencia de prensa Mario Bergara 2019”. Pero no se trata de una conferencia de Banderas de Liber para anunciar su apoyo a Bergara, sino del anuncio que hará el propio presidente del BCU sobre su voluntad de ser candidato.

El único sector que apoya su candidatura, por el momento, es Banderas de Liber. Bergara es además muy cercano al senador de Asamblea Uruguay (AU) Enrique Pintado, que casualmente no asistió a la Mesa Nacional de AU que definió el apoyo al intendente de Montevideo, Daniel Martínez. En Asamblea Uruguay asumen que Pintado no puede salir a respaldar públicamente la candidatura de Bergara siendo integrante de un sector que ya se inclinó con Martínez.

Por otra parte, Bergara tiene buen diálogo con el expresidente José Mujica, con quien ha conversado del tema candidaturas. Ayer, Mujica dijo en entrevista con En Perspectiva que no habría que olvidarse de cuál era su planteo inicial: “andábamos buscando un candidato independiente, que no perteneciera a ningún sector” porque “pensamos que podía colaborar con fortificar la unidad de la herramienta política”, recordó el expresidente, y añadió que “desgraciadamente” eso no se dio.

De todos modos, comentó que podría surgir un nuevo candidato. “Me parece que va a aparecer alguno más”, “yo he sentido rumores de buenas fuentes”, dijo Mujica. Consultado por el periodista Emiliano Cotelo sobre si ese nuevo candidato es Bergara, contestó: “Sí, también”, “puede ser, veremos en estos días”.