Frente Amplio no tuvo “contundencia” en el caso Sendic

El diputado del Movimiento de Participación Popular (MPP) Alejandro Sánchez dijo hoy, en Radio Sarandí, que el Frente Amplio (FA) no tuvo la “capacidad” y la “contundencia” para tratar el caso del ex vicepresidente Raúl Sendic.

Sobre la participación de Sendic en las próximas elecciones, el representante dijo que, “en democracia”, la Justicia es la que resuelve si una persona no puede ser candidata “quitando la ciudadanía”. Aseguró que en el caso del ex vicepresidente no se comprobó el enriquecimiento, pero sí hubo una falta ética.

Sánchez reiteró que el expresidente José Mujica no será precandidato del Frente Amplio (FA), y comentó que, “en el mundo, no entienden” que no lo sea.