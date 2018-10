Frenteamplistas entregaron firmas pidiendo la inhabilitación de Sendic

Un grupo de personas cercanas al Frente Amplio presentó al presidente del partido, Javier Miranda, una carta firmada por 1.500 personas en la que se pide la inhabilitación del ex vicepresidente Raúl Sendic.

Las firmas fueron reunidas a través de la plataforma change.org, donde se subió el texto después de que Sendic anunciara que en las elecciones del año que viene se postulará al Senado por la Lista 711. Entre los firmantes están el secretario general de la Intendencia de Montevideo, Fernando Nopitsch, la militante por los derechos humanos Sara Méndez y quien fuera el presidente del extinto Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente, Ruben Villaverde.

"Vemos con honda preocupación que las autoridades del Frente Amplio no hayan tomado las medidas correspondientes para impedir que sea candidato de nuestro partido el ciudadano Raúl Sendic, considerando que nuestro propio Tribunal de Conducta Política se pronunció claramente sobre su comportamiento", indica el texto. "Si bien a nivel judicial el tema no tiene aún sentencia firme, la jueza actuante lo procesó por peculado y abuso de funciones. Es incomprensible e inadmisible que el FA no sancione y tome distancia de estas conductas reñidas con la más elemental ética política", agrega.

Inés Vidal, la promotora de la iniciativa, dijo que Miranda se comprometió a elevar la solicitud al Plenario Nacional del Frente Amplio, que será el 10 de noviembre. El órgano puede decidir la inhabilitación si reúne el respaldo de un 80% de los presentes.