La Corte Suprema de Perú anuló el indulto a Fujimori y ordenó su captura

El Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema de Perú anuló el indulto humanitario que recibió el ex presidente Alberto Fujimori en diciembre de 2017 y ordenó su captura para que ingrese a prisión.

El juez a cargo, Hugo Núñez Julca, consideró “fundado” el pedido de no aplicación del indulto humanitario al ex mandatario peruano presentado por representantes de la sociedad civil, que consideraron que hubo irregularidades en el proceso, no existió causa médica acreditada y tuvo motivaciones políticas. Ahora, Fujimori deberá cumplir la totalidad de su sentencia de 25 años por las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, en las que murieron 25 personas a manos del grupo paramilitar Colina.

El abogado de Fujimori, Miguel Pérez Arroyo, dijo al Canal N que el fallo es “acatable” desde el punto de vista jurídico pero “cuestionable”, y aseguró que lo apelará.