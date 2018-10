Murro envío una carta al presidente del FA en la que confirma que baja su candidatura

El ministro de Trabajo y Seguridad Social, Ernesto Murro, se bajó de la carrera de las precandidaturas. En una carta dirigida al presidente del Frente Amplio, Javier Miranda, a la que accedió la diaria, el ministro solicita que su “nombre no sea incluido en la posible lista de precandidatos a la Presidencia de la República por nuestro Frente Amplio”.

Asimismo, recalca la “emoción” y el “disfrute” que le ha significado la posibilidad de presentarse como precandidato y, en especial, agradece los “apoyos populares que se generaron en distintos sectores y lugares del país, a partir de la propuesta que acepté del compañero Pepe Mujica”.

“No me propuse. No estaba en mis aspiraciones, pero me impulsaron y acepté”, aseguró el ministro, y agregó: “Me entusiasme y traté de recorrer un camino poniendo todo lo que pude, como trataré de hacerlo el resto de mi vida. Hoy veo que no resultó. Pido disculpas y agradezco”, manifestó. Según informó ayer la diaria, varias fuentes cercanas a Murro señalaron que decidió dar un paso al costado luego de analizar que no tenía el respaldo de los sectores del oficialismo y que Mujica declarara que lo mejor era encontrar un candidato independiente, que garantizara la unidad del FA.