Organizaciones sociales y de derechos humanos presentarán el viernes una denuncia contra el presidente del Centro Militar, Carlos Silva

Diversas organizaciones de derechos humanos y sociales, entre ellas Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, Crysol, Ovejas Negras, Cotidiano Mujer y PIT-CNT, presentarán este viernes una denuncia en Fiscalía por apología e incitación al delito contra el presidente del Centro Militar, Carlos Silva. El abogado patrocinante, Daoiz Uriarte, explicó a la diaria que sus declaraciones en una entrevista periodística atentan contra la Constitución, ya que “justifica el golpe de Estado y niega la existencia del terrorismo de Estado y de los desaparecidos”.

“Como si esto fuera poco, se instiga a un posible golpe de Estado al señalar que los militares deberían volver si no hubiera democracia y, a continuación, dice que en Uruguay no hay democracia”, explicó Uriarte y agregó: “No tengo duda de que hay una instigación y apología al delito”. También recalcó que puede configurarse un eventual delito por incitación al odio y a la violencia por motivos de orientación o identidad sexual, ya que el coronel dijo que “está en contra del matrimonio igualitario y los gays porque entiende que es una conducta antinatural que afecta a las familias”. “Eso expone a las personas con esa orientación sexual al desprecio público”, dijo Uriarte.

El presidente del Centro Militar, Carlos Silva, dijo el jueves de la semana en una entrevista con Montevideo Portal que en Uruguay no hay democracia y que no existió la dictadura. Para él, “hubo un vació de poder” y “fue culpa de los políticos que no supieron manejar la situación”. Asimismo, justificó el homenaje con honras fúnebres a Gregorio Álvarez y negó que este fuera un dictador: “Hay una cosa que se quiere hacer creer, que no es cierta, cuando se dice que ‘él mató a Fulano de tal’”. También calificó a la búsqueda de desaparecidos como “un curro” y manifestó: “No van a encontrar nada, porque no tienen información ni hay quien se la dé”.