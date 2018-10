La selección uruguaya de fútbol jugará dos partidos amistosos, el 12 y el 16 de octubre ante Japón y Corea del Sur respectivamente. La empresa Tenfield se hizo con los derechos de televisación de los dos encuentros, algo que generó un enfrentamiento con los jugadores celestes, quienes consideraban que el dinero que recaudó la Asociación Uruguaya de Fútbol (5.000 dólares por encuentro) era demasiado poco. Un directivo de Tenfield expresó: “Los jugadores no saben los sacrificios que hacemos acá para poder apoyar económicamente al fútbol uruguayo. Los 10.000 dólares que pagamos por los dos amistosos es el equivalente a lo que necesita [Francisco] Paco [Casal] para comprar el whisky de todo el mes. Y ojo que no toma tanto, lo que pasa es que le gusta del bueno”. El representante de Tenfield opinó que “nos mataron con el precio, pero por suerte la cosa aún no se definió”. “Hoy por hoy nuestras esperanzas pasan por que José Mujica intervenga en nuestro favor para que no tengamos que pagar nada, como hizo con la deuda de Paco con la DGI; todavía no sabemos bien cómo podría hacer para que los dirigentes le hagan caso, pero teniendo en cuenta por un lado que dentro de algunos meses se va a elegir a un nuevo presidente en la AUF, y por otro lado que Mujica tiene una extraordinaria capacidad para destruir las aspiraciones presidenciales de cualquier candidato, creemos que eso le da una capacidad de convencimiento importante”.