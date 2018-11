Luego de la derrota de Uruguay ante Francia del martes, el entrenador celeste, Óscar Tabárez, afirmó que, si bien no está contento con el resultado, el partido le sirvió para sacar “importantes conclusiones”. “Si hay algo que me quedó claro es que si no se le pega al arco es muy difícil ganar un partido, casi que imposible. Porque si bien la teoría indica eso mismo, comprobarlo en la práctica resulta un poco más difícil, porque no es para nada frecuente que un equipo tire al arco tan pocas veces como nosotros contra Francia. Ahora que lo comprobamos, ya sabemos que tenemos que descartar este planteamiento táctico si queremos ganar un partido”. En el lado francés, la mayoría de los jugadores manifestaron su satisfacción por el resultado. La excepción fue la del golero Hugo Lloris, quien al otro día del partido tuvo que asistir a una consulta de rutina con su cardiólogo. “Me explicó que tenía que evitar los partidos con Uruguay, porque en el caso de un guardametas, promueven el sedentarismo y eso no es bueno para la salud cardiovascular”. El especialista que atiende al jugador galo, de 31 años, le explicó que debe elegir rivales que lo motiven a hacer ejercicio, porque de lo contrario su expectativa de vida puede acortarse sensiblemente. “El médico me dijo que un partido con Uruguay equivale a 17 horas ininterrumpidas jugando a la Playstation o 20 mirando una maratón de Game of Thrones”, declaró Lloris.