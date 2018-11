Comisionado carcelario denuncia que se ocultó el asesinato de un preso en manos de la policía

El comisionado parlamentario penitenciario, Miguel Ángel Petit, aseguró ayer a la Comisión Bicameral de Seguimiento Carcelario del Poder Legislativo que el asesinato de un recluso en el Penal de Libertad el 9 de octubre no fue a causa de un arma blanca ni de un enfrentamiento entre internos, como se había informado oficialmente, sino por un disparo con munición de baja letalidad, y realizado irregularmente.

Incluso, Petit sostuvo que tras la herida, el recluso no recibía ninguna atención médica. En un comunicado emitido ayer por el sitio web del Parlamento, se informó que el comisionado trabajó en el caso con un equipo de asesores que incluyó una investigación de 70 entrevistas y diversas fuentes de información, “concluyendo que los hechos habían sido muy diferentes a las explicaciones dadas primariamente y sostenidas durante varias semanas”. “La versión que nos dieron dos funcionarios de jerarquía en el Penal, al Fiscal actuante y a mí, versión que terminó siendo recogida como versión oficial, fue, al menos infundada o temeraria. El interno murió por un disparo con munición de baja letalidad pero hecho a corta distancia cuando no era peligro alguno, no recibió atención médica inmediata, la atención se demoró y llego al centro médico de la unidad prácticamente desangrado. Era bastante evidente que no tenía una herida de arma blanca. De este lamentable episodio hay que sacar conclusiones urgentes, como país, de política pública penitenciaria, y en ese sentido van las diez recomendaciones que presentamos hoy al Poder Legislativo”, sostuvo Petit.

El comisionado reclamó que se implante un plan mínimo de apoyo para mejorar la crítica convivencia que hay en varios sectores del Penal de Libertad, pidió cambiar el sistema de ambulancia existente –que debe viajar desde Montevideo-, reclamó que se coloque un sistema de video vigilancia y que se aprueben protocolos para el uso de las armas de baja letalidad. Por último, sostuvo que el país “necesita de una plan para cerrar el Penal de Libertad”. Para eso, sugirió crear un grupo de trabajo y llamar a un concurso de ideas para su sustitución o destrucción. También aseguró que informó al fiscal de Libertad actuante en el caso sobre la investigación sobre el asesinato del recluso.