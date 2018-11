Cosse le respondió a Abdala sobre el precio de los combustibles

La ministra de Industria, Minería y Energía, Carolina Cosse, participó hoy de mañana en el ciclo de charlas organizado por la revista Somos Uruguay. Tras su disertación, en conferencia de prensa, la ministra se refirió a los planteos del diputado nacionalista Pablo Abdala sobre el precio de los combustibles.

“No se trata de andar a golpe de balde”, señaló y agregó que no se trata de un proceso lineal en el que baja el precio de petróleo a nivel internacional y, en consecuencia, se puede bajar el precio del combustible. “Nosotros tenemos que ver el comportamiento acumulado durante varios meses y también pensar qué va a pasar en los meses que vienen. Eso no se hace mirando a cuánto está el precio del petróleo hoy”. A fines de octubre, el gobierno anunció que no se aumentarán las tarifas de combustible en lo que queda del año. “No se aumentó y teníamos razón, pero eso no lo hicimos en un día. Ese tiempo de análisis fue lo que nos permitió tener razón. Vamos a tomarnos el mismo tiempo”, sentenció.

Ayer, el diputado nacionalista elevó una carta al presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Gandini, en la que solicita al gobierno que considere una rebaja de los combustibles, ya que en el mercado internacional existe una “significativa y persistente” disminución del precio del crudo.