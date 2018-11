La presidenta de Ancap criticó las declaraciones de Abdala sobre la regasificadora

La presidenta de Ancap, Marta Jara, fue consultada por Radio Montecarlo sobre la decisión del Partido Nacional (PN) de enviar a la Justicia los resultados de la comisión investigadora sobre la regasificadora, pese a que el Parlamento decidió no hacerlo. Consideró que "cualquiera puede llevar el tema a la Justicia", aseguró que "fue todo transparente, hecho dentro de la legalidad" y que "no hay ningún indicio de nada", pero aún así "hay que aclararlo hasta las últimas consecuencias".

Jara opinó también acerca de las declaraciones del diputado del PN Pablo Abdala, quien dijo después de la votación del Parlamento que en torno a la regasificadora hubo "abuso de autoridad" y "desviación de poder" así como "un claro perjuicio contra el Estado y la sociedad". La presidenta de Ancap dijo que no quería hacer ningún comentario para no entrar en un "fuego cruzado de manifestaciones". Sin embargo, agregó que las declaraciones de Abdala fueron "poco serias", "no tienen fundamento" y forman parte de "un circo".