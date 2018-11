Martínez rechazó propuesta de Mujica de candidatura única en el FA

El intendente de Montevideo y precandidato presidencial por el Frente Amplio, Daniel Martinez, aseguró que rechazó la posibilidad que impulsaba el ex presidente José Mujica de que existiera un candidato único de la fuerza política, incluso ante la posibilidad de que él mismo fuera ese candidato.

"Yo no le cerré la puerta en la cara", sostuvo Martínez en declaraciones a_ Caras y Caretas_. "Simplemente le dije que no estoy de acuerdo. Fue muy loable la intención del Pepe, pero yo no estaba de acuerdo […] Ser candidato único implicaba presionar a la gente para que no se presenten […] Tengo experiencia personal en estas situaciones y se aseguro que sería poco ético si dejara que hicieran con otros algo que me pasó a mi".

La referencia de Martínez era a las elecciones departamentales de 2010 en la capital, cuando su candidatura se frustró, luego de que el Plenario Departamental del Frente Amplio decidiera apoyar como precandidata única a la comunista Ana Olivera.