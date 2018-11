Núñez desacataría al Frente Amplio y no votaría el ingreso de militares de EEUU

El diputado del Partido Comunista del Uruguay (PCU) Gerardo Núñez no votaría hoy el proyecto de ley que permite el ingreso de tropas las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, por la cumbre del G20 que se hará en Buenos Aires a partir el 30 de noviembre.

"No me siento en condiciones de poder acompañar un proyecto que lesiona las convicciones de lo que defiendo y también las mías personales (…) No voy a votar el proyecto por una cuestión de fondo, no es un aspecto de redacción que se pueda mejorar", dijo Núñez a El País.

Además de Núñez, la diputada Macarena Gelman (Ir) no está de acuerdo con votar el proyecto, por eso, pidió libertad de acción al Frente Amplio (FA), pero, al igual que lo sucedido en el Senado, no se le concedió.

Ayer, en la Cámara alta se aprobó por unanimidad, en general, el proyecto. La bancada del FA declaró “asunto político” a la iniciativa, por lo que todos los senadores oficialistas tuvieron que levantar la mano. Juan Castillo (PCU) y Constanza Moreira (Casa Grande) argumentaron en contra. Los partidos de la oposición votaron favorablemente en general el proyecto y el artículo 1º, sobre la solicitud de Estados Unidos, pero no la autorización a los demás países.