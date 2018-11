Petit dijo que en el módulo 8 del Comcar se violentan las normas mínimas de Naciones Unidas

El Comisionado Parlamentario Penitenciario, Juan Miguel Petit, dijo que la situación del módulo 8 del Comcar, donde se alojan más de 500 personas, violenta masivamente las normas mínimas de Naciones Unidas, informó Radio Uruguay.

Petit presentó un informe donde denuncia hacinamiento, presencia de insectos y roedores, acumulación de basura y falta de personal.

“Sin duda hubo mejoras, pero si no se termina de encarar la reforma penitenciaria vamos a seguir con una realidad crónica. El motín no tiene que ser un escenario cotidiano, las muertes en prisión no son algo normal en buena parte del mundo, incluso en países en desarrollo”, sostuvo.