Se ordenó el cierre de la causa por la desaparición y muerte de Santiago Maldonado

El juez federal Gustavo Lleral ordenó el cierre de la investigación por la desaparición y muerte de Santiago Maldonado por considerar que su fallecimiento se produjo por una “sumatoria de incidencias” y que "nadie fue penalmente responsable por su muerte". El magistrado dispuso además la absolución del gendarme Emmanuel Echazú, único imputado en la causa por la muerte ocurrida luego del operativo represivo del 1º de agosto del año pasado en la comunidad Pu Lof en Resistencia de Cushamen, en la provincia argentina de Chubut.

De todas maneras, en el propio fallo el juez deja clara la situación en la que cual Maldonado cayó al agua helada del río Chubut, donde finalmente se ahogó. Según Lleral, Maldonado murió “huyendo de la persecución de los efectivos de la Gendarmería Nacional (…) La desesperación, la adrenalina y la excitación naturalmente provocadas por la huida; la profundidad del pozo, el espeso ramaje y raíces cruzadas en el fondo; el agua fría, helada, humedeció su ropa y su calzado hasta llegar a su cuerpo”.

Entonces la pregunta queda flotando, como bien se establece en un artículo publicado ayer por el portal Tiempo Argentino: “¿De qué huía?, ¿de sus fantasmas, de la luz mala, de sus acreedores, de una invasión extraterrestre, de los piedrazos de la barra brava de River Plate? Pues no. Según el juez, huía 'de la persecución de los efectivos de la Gendarmería Nacional'. ¿Y por qué huía? Porque un rato antes había protagonizado una protesta de la comunidad mapuche por derechos ancestrales que les son sistemáticamente negados. Había estado en un bloqueo de ruta y eso es un delito, pero el accionar de Gendarmería había hecho cesar ese delito y la orden judicial de despejar la carretera ya se había cumplido. Los gendarmes ingresaron a territorios que no pertenecían a la ruta y fue entonces que Maldonado murió”.

Pese a ello, el juez en su escrito afirmó que “la vehemencia de los hechos probados descarta de plano la configuración del delito de desaparición forzada de personas”. Y agregó que “ha quedado de plano descartada la sospecha de que los funcionarios de la Gendarmería Nacional Argentina hayan participado de la desaparición y fallecimiento de Santiago Andrés Maldonado”.

La noticia generó conmoción, y más aún cuando familiares de Maldonado declararon que el propio juez les informó del fallo con anterioridad por teléfono, asegurándoles que estaba siendo “extorsionado”.

“La llamo primero a usted para que no se entere por los medios, estoy siendo extorsionado”. Ese es parte del diálogo entre la madre de Santiago y el magistrado que reprodujo en un comunicado la familia del joven, según informó Pagina 12. El juez Lleral le dijo: “todo mi equipo de trabajo y yo estamos siendo apretados para que cierre la causa (...) por eso debo hacer esto”. "No sabe todo lo que mi equipo y yo trabajamos; los hechos no configuran delito; espero que ahora haga el duelo tranquila”, agregó.

La familia de Maldonado denunció que la resolución, anticipada hace pocos días por Infobae y Clarín, "sólo demuestra que estamos ante un crimen de Estado, ante una desaparición forzada seguida de muerte”.

“Seguiremos luchando como desde el primer día contra la impunidad que impone todo el Estado con sus medios de comunicación. Pero también como desde el primer día, con todas las herramientas que el Estado de Derecho nos garantiza acompañados por la sociedad civil organizada en las calles”, se concluye en el comunicado de la familia Maldonado, publicado en la red social Facebook.