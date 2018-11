Sendic encabezará la Lista 711 al Senado

El Comité Ejecutivo de la 711 confirmó que el ex vicepresidente Raúl Sendic será quien encabece su lista al Senado en las elecciones del próximo año.

Esta semana el ex presidente José Mujica y el senador comunista Juan Castillo se reunieron con Sendic para solicitarle que desistiera de su candidatura. La situación generó roces dentro del Frente Amplio (FA) y se prevé que en un Plenario a mediados de diciembre se decida si se sanciona al ex vicepresidente, lo que podría implicar que no pueda ser candidato por el FA.

En este contexto la 711, liderada por Sendic, decidió mantener la candidatura del ex vicepresidente al Senado, dijo el diputado Saúl Aristimuño a Radio Uruguay. Aún así, agregó el diputado, la 711 respetará cualquier decisión que adopte la orgánica frenteamplista, incluso si hay sanciones para Sendic.