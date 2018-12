Astori confiesa que le hubiera gustado ser precandidato, pero asegura que no le molestó la falta de apoyo

El ministro de Economía y Finanzas, Danilo Astori, confesó que le hubiera gustado ser precandidato presidencial, aunque dijo que no le molestó la falta de apoyo.

“No lo voy a ocultar, tenía ganas de serlo, me siento con fuerzas para seguir trabajando, pero es la realidad, aunque la decisión no me molestó”, dijo Astori en una entrevista al semanario Crónicas. “Tomé la determinación que me parece que tenía que tomar, no sin antes hacer un análisis detenido, con compañeros, y llegar a esa conclusión. Pero no hay molestia, repito, en todo caso podríamos hablar de frustración”, agregó.

Astori también vaticinó que esta elección será la “más competitiva” de las últimas, y en caso de que el Frente Amplio gane, no habrá mayorías parlamentarias. “Le tengo miedo a esta campaña, de que sea sucia, muy crispada. Ojalá las redes sociales no jueguen su faceta negativa. ¡Si pudiéramos encontrar alguna especie de acuerdo nacional para que no sea así, pero está complicado; lo veo muy difícil! Le tengo cierto miedo al vale todo, a las falsedades e historias inventadas”, sostuvo.