Astori sobre Sendic: es una “persona totalmente carente de autoridad moral”

Ayer, el ex vicepresidente, Raúl Sendic, salió al cruce con el ministro de Economía y Finanzas, Danilo Astori, en un acto realizado en el Cerro. “Escuché a Astori decir que Sendic era un problema para la campaña electoral. Le puedo decir que en el Frente Amplio no todos pueden hablar de ética”, remarcó. Sendic nombró los casos de Matías Campiani en Pluna y de la fallida subasta de los aviones de la aerolínea, así como el caso del ex director de Casinos Municipales Juan Carlos Bengoa, quien terminó condenado con prisión:“Hay que tener cuidado cuando se habla de la ética y la corrupción”, advirtió.

Ante los comentarios de Sendic, el ministro de Economía y Finanzas, Danilo Astori, dijo a Monte Carlo TV que prefería “no hacer ningún comentario al respecto”. De todos modos, retrucó que “mucho menos” quería entrar “en una polémica pública con una persona carente totalmente de autoridad moral” y añadió que, como frenteamplista, desea que “el plenario del Frente Amplio resuelva lo que tiene que resolver”.