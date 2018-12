Civila: sería bueno una renovación del gabinete

El diputado y candidato a secretario general del Partido Socialista (PS), Gonzalo Civila, sostuvo que hubiera sido bueno que el presidente Tabaré Vázquez hubiese renovado parte de su gabinete de ministros durante su segundo mandato.

En una entrevista con El País, Civila fue consultado por los dichos de la senadora socialista y actual secretaria general del PS, Mónica Xavier, de que hubiera sido conveniente un relevo del ministro del Interior, Eduardo Bonomi. “Si me pregunta por las personas, creo que a un gobierno que no tiene los mejores indicadores de aprobación de gestión, y tiene un gabinete en el que muchos ministros repiten, le hubiera hecho bien, no por el ministro del Interior, sino en general un recambio con la incorporación de nuevas personas”, respondió Civila al respecto. Para el diputado, “eso descomprime a las compañeras y compañeros que están en tareas que muchas veces son muy ingratas”.

El diputado incluso sostuvo que “todavía sería bueno” para el gobierno una “recomposición” del gabinete, aunque aclaró que con esto no está criticando específicamente a ningún ministerio.

En los últimos días, el presidente Tabaré Vázquez dijo expresamente que a excepción de la sustitución de Carolina Cosse en el Ministerio de Industria, Energía y Minería por el subsecretario Guillermo Moncecchi, no renovará las autoridades de ninguna cartera.