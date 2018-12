Darío Pérez dejó sin mayoría parlamentaria al FA para votar la ley de financiamiento de partidos políticos

La Cámara de Diputados se aprestaba hoy a aprobar el proyecto de ley de financiamiento de partidos políticos. Sin embargo, el oficialismo no contó con los 50 votos necesarios para levantar el receso parlamentario, ya que el diputado de la Liga Federal Darío Pérez se retiró de sala, y la oposición tampoco acompañó con sus votos la discusión del proyecto de ley.

El diputado Alejandro Sánchez, del Movimiento de Participación Popular, fue el primero en hacer uso de la palabra y enfatizó que era una “actitud vergonzante” no dar los votos para levantar el receso y votar el proyecto de ley. “La gente tiene que saber […] que hay legisladores que no quieren regular el financiamiento de partidos políticos, que no quieren que controlen la plata que van a usar en la campaña electoral, que no quiere que la gente sepa. ¡No se animan a levantar la mano!”, sentenció.

El presidente de la cámara baja, Jorge Gandini, lo interrumpió y le dijo que había sido “tolerante” pero que estaba haciendo alusiones personales. Luego de un breve cruce, el nacionalista le dijo: “¡No me grite!” y suspendió la sesión. De tarde, ésta fue retomada y se están argumentando los votos.