Fiscal de Corte: propuesta del FA sobre antecedentes de menores no tendrá consecuencias prácticas

El fiscal de Corte, Jorge Díaz, consideró que la propuesta contenida en el Programa del Frente Amplio de eliminar los antecedentes de los menores de edad que cometieron delitos graves cuando cumplen los 18 años no tendrá consecuencias prácticas.

En una rueda de prensa ayer, sostuvo que hoy en día, “en los hechos” cualquier fiscal puede saber los antecedentes penales de una persona. Para Díaz, se trata de una discusión que solo tiene “significación jurídica”, ya que "en la práctica, en los hechos, con los nuevos sistemas de información no se borra ningún antecedente. En los hechos, cualquier fiscal desde su bandeja puede saber si esa persona cometió o no cometió algún delito, si fue imputado o no. Como adolescente o como adulto", aseguró.

Según el fiscal de Corte, a la hora de tomar una decisión, los antecedentes penales “pesan” en la decisión de un fiscal, “por más que jurídicamente diga ‘yo esto no lo vi’”.