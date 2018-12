Funcionarios postales ocuparon oficina del Correo

La Asociación de Funcionarios Postales del Uruguay (AFPU) ocupó hoy las oficinas centrales del Correo, ubicadas en la esquina de la calle Buenos Aires y Misiones.

El conflicto de estos funcionarios lleva ya varios días. Juan González, presidente de AFPU, explicó en una entrevista a Canal 12 que el conflicto “se está agudizando y nadie ha puesto sobre la mesa una propuesta para destrabar esto”. Según el gremio, el principal perjudicado de esta situación es “la gente”.

“Hace una semana pedíamos que la situación no se profundice, pero nadie viene y dice que estemos equivocados en lo que planteamos. Lo que quedó claro es que acordamos algo y no se está cumpliendo, pero el Poder Ejecutivo no se hace cargo”, sostuvo.

Los funcionarios reclaman el ingreso de más trabajadores para cubrir puestos de trabajo, algo que, aseguró González, fue acordado con el sindicato. “Si alguien acordó esto, alguien tiene que dar la cara y hacerse cargo”, expresó.

Mientras tanto, hay 13 toneladas de paquetes acumulados en el aeropuerto para ser distribuidos por el Correo. El jueves de la semana que viene el sindicato tendrá una asamblea y podría definir ir a huelga.