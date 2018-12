Martínez sobre eliminación de antecedentes a adolescentes infractores: “es un debate que va a quedar abierto”

El intendente de Montevideo y precandidato del Frente Amplio, Daniel Martínez, mostró una visión crítica de algunos de los temas discutidos durante el Congreso de la fuerza política realizado durante el último fin de semana.

Respecto a la discusión para modificar la carga tributaria del Impuesto a la Renta de las Actividades Económicas y el Impuesto a la Renta de las Personas Físicas –que finalmente no conllevó ninguna resolución al respecto-, el intendente dijo en una entrevista con el programa radial No Toquen Nada de FM del Sol que se trata de medidas que no se pueden tomar al barrer. “Yo odio las medidas que son cuadradas, que no tienen ninguna arista para meterse y son iguales para todo el mundo”, expresó. Incluso, sostuvo que “hay sectores que no están en un momento de competitividad para tomar determinadas medidas”.

Martínez además hizo referencia a la resolución del Congreso del FA para eliminar los antecedentes de los adolescentes que cometen delitos graves y dejar sin efecto la prisión preventiva preceptiva para aquellos adolescentes que cometen delitos graves. El intendente subrayó que endurecer las penas no es un camino para bajar los delitos y sostuvo que “a veces nos cuesta admitir cuestiones en las que el hecho no está comprobado”. No obstante, visualizó que “hay casos en los que el fiscal y el juez entienden que dado el peligro de la persona es mejor tener una prisión preventiva”. Incluso, vaticinó que la decisión del Congreso del FA es un “debate que va a quedar abierto”, aunque “ahora es mandato”. “Ahora pasó a ser mandato del Congreso y tendrá que resolverlo el Parlamento”, finalizó.