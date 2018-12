Mujica considera que el Frente Amplio debería expulsar a Almagro

El ex presidente José Mujica se mostró “arrepentido” de haber impulsado a Almagro como secretario de la Organización de Estados Americanos (OEA). El ex mandatario explicó a Búsqueda que Almagro llegó a ese cargo porque lo promovió “con mucha fuerza” y trabajó “mucho” para que ocupara ese cargo. “El tiempo me mostró que fue un grave error, del cual me arrepiento profundamente”, acotó Mujica.

Según dijo al semanario, nunca se imaginó que Almagro se iba a posicionar a favor de una intervención militar de Estados Unidos en Venezuela. Para Mujica, eso es “inaceptable" porque "siempre estuvimos en contra de ese tipo de intervenciones extranjeras que empeoran las cosas en lugar de mejorarlas”, recalcó. También dijo que está a favor de que el Plenario Nacional, al tratar su dictamen del Tribunal de Conducta Política (TCP), resuelva “expulsarlo del Frente Amplio”.

El TCP concluyó que las declaraciones de Almagro sobre una posible intervención militar para derrocar al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela “pueden considerarse la violación más flagrante” de los “principios” de la fuerza política.

Por otra parte, el ex canciller uruguayo anunció hoy, a través de su cuenta de Twitter, que buscará la reelección en la OEA, y que para eso ya cuenta con el apoyo de un grupo de países, entre ellos Colombia y Estados Unidos.