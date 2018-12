Rossi es partidario de crear registro de ciclistas que circulan por la vía pública

El ministro de Transporte y Obras Públicas, Víctor Rossi, se mostró favorable a generar un registro de ciclistas que circulan por la vía pública.

“En realidad, si no hay ninguna inscripción del ciclista, queda en un absoluto anonimato, ya que no hay personal dispuesto a salir corriendo detrás de una bicicleta para ver si puede identificarlo y, en ese caso, hacer valer una amonestación, una sanción o una recomendación. Sé que este es un elemento que puede generar engorro, pero sería bueno instalar un registro, no a los efectos de cobrarle algo, sino para tener la posibilidad de identificar el vehículo con el responsable de su uso y que no quede impune. En esta situación se puede hacer cualquier cosa, porque en definitiva no pasa nada”, dijo el jerarca el lunes en la Comisión de Transporte y Obras Públicas del Senado, durante la discusión de un proyecto para actualizar la normativa sobre tránsito y seguridad vial vigente en el país.

El ministro luego siguió: “Me parece que debe existir la posibilidad de identificar a quien circula por la vía pública y que esta persona tiene que cumplir determinadas normas. Por su parte, la sociedad tiene que asegurarse de que esas normas se cumplan y contar con instrumentos para ese fin. De lo contrario, es solo un papel escrito que carecerá de efecto persuasivo”.

El jerarca sostuvo que en el caso de las motos, ante la ausencia de identificación se les retira el vehículo, pero objetó: “si bien el porcentaje de vehículos que se detiene es importante –me consta porque lo veo–, tengo la sensación de que no se obtienen los resultados esperados. Si no encontramos la forma de que exista una consecuencia, va a ser difícil reencauzar las cosas por el buen camino para que mejore la situación del tránsito en las ciudades”.