Sartori asegura ahora que destinará recursos para la búsqueda de desaparecidos

El precandidato nacionalista Juan Sartori amplió sus dichos del fin de semana pasada y aseguró que destinaría recursos a la búsqueda de desaparecidos.

"Destinaría recursos para la búsqueda de desaparecidos, por supuesto. Hay que seguir con la búsqueda y también hay que mirar para adelante”, dijo Sartori entrevistado por el programa Arriba Gente, de Canal 10. La frase fue luego publicada en su cuenta de Twitter.

El sábado, en una entrevista con la diaria, Sartori había dicho que la búsqueda de desaparecidos era un “tema ideológico que venimos cargando desde hace tantos años... y cada vez es menos relevante”. “¿Cuántas personas que votan habían nacido en esa época? A mí me gusta enfocarme y hablar de qué vamos a hacer mañana. No me gusta en general meterme a revisar la historia, o ver qué lado tenía razón, qué lado hizo las cosas bien o mal. Para mí son temas que no son de actualidad y que no son prioridad”, había dicho.