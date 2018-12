Sartori es partidario de no tocar las leyes de la llamada nueva agenda de derechos

El precandidato nacionalista Juan Sartori no cuestionó la llamada “nueva agenda de derechos” e incluso se mostró partidario de no cambiar las leyes que han sido aprobadas hasta ahora.

En una entrevista con el programa No toquen nada, de FM del Sol, Sartori dijo acerca del matrimonio igualitario que “lo que es legal hoy en Uruguay, es legal, y después cada persona puede actuar en su vida privada como le parezca”. “Yo tendré mis consejos para mis hijos de la manera que me parece que es bueno para ellos pero después tomarán sus propias decisiones”, añadió.

Respecto al aborto, Sartori prefirió no hacer comentarios, aunque dijo que su postura personal no tiene por qué ser igual a si el tema debe estar en una ley. “Las leyes que se hayan votado, que hayan pasado por validación del Parlamento o del público, no son la prioridad”, sostuvo.

Sartori también dijo que no es una novedad en el mundo la ley que regula la producción y distribución del cannabis en el país. “Mi posición sobre la recreativa es que hoy se está volviendo el estándar de todos los países más importantes de Norteamérica, entonces no es un problema para Uruguay. Ahora, quiero ver cuáles son los impactos a largo plazo de ese experimento, que no están claros. Estamos probando otro camino, no sé si va a funcionar mejor o peor”, se limitó a decir. En cambio, sí se mostró convencido del uso del cannabis medicinal.

“Al final, la adquisición de derechos, sean cuales sean, son el camino del progreso normal de cualquier sociedad”, culminó.