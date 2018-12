Sendic dijo que el TCP está “flechado” y le advirtió a Martínez que lo va a necesitar

El ex vicepresidente Raúl Sendic dijo ayer por la noche en un acto de la lista 711 que es un “chivo expiatorio” de los “problemas inocultables” del gobierno, y aseguró que el Tribunal de Conducta Política del Frente Amplio “está flechado”.

Según Sendic, su “error” fue “no haber guardado los recibos de algunos gastos que hice”. Eso, aseguró, lo pagó con la renuncia a la vicepresidencia.

Sendic dijo no hay proyecto de la lista 711 por fuera del Frente Amplio (FA) y sostuvo que el sector acatará lo que diga el plenario del FA respecto a los dictámenes del TCP sobre su caso y el del senador Leonardo De León, dado a conocer esta semana. Sobre este último, Sendic sostuvo que no debe renunciar a su banca. “Resulta increíble que a pocos meses de las elecciones no nos dediquemos a lo que a la gente le importa”, sostuvo.

Durante un pasaje de su discurso, se refirió directamente al precandidato e intendente de Montevideo Daniel Martínez. “Se perfila para ser el candidato del Frente, seguramente estará muy expuesto. Le aseguro que estaré solidariamente a su lado, cuando empiecen a llegar los golpes y ataques de la derecha”, expresó. Martínez había dicho esta semana que ni Sendic ni De León debían ser candidatos en ninguna lista, pero el ex vicepresidente expresó ayer: “no va a poder prescindir de nosotros”.

Finalmente, dijo que hará campaña en todos los escenarios. “No me animaría a cuestionar tanto internamente. No va a sobrar nadie y nos vamos a necesitar todos", vaticinó sobre la campaña.