El presidente Tabaré Vázquez participó ayer en el último almuerzo de trabajo de 2018 de la Asociación de Dirigentes de Marketing. Durante su discurso ante los empresarios, el mandatario hizo un balance de su gestión durante el año. Entre otras cosas afirmó: “No aceptamos que se diga que este gobierno va a entregar un país en crisis”. “La verdad es que nos encantaría, porque las encuestas nos dan cada vez peor y la cosa para las elecciones de 2019 pinta más que jodida. Pero hay muy poco tiempo, es difícil provocar una recesión en poco más de un año”. El mandatario dijo que en materia de seguridad hay “problemas”, al tiempo que admitió que no se podrá cumplir con su promesa electoral de bajar 30% las rapiñas. De todas maneras, afirmó que esta meta se podría haber cumplido de no ser por la aprobación del nuevo Código del Proceso Penal, que generó un aumento en la cantidad de rapiñas. “El anormal que envió esa reforma al Parlamento tiene una enorme responsabilidad en esto que nos está pasando”, sentenció el mandatario. Más adelante disparó directamente contra el titular del Poder Ejecutivo. “Señor presidente, reconozca que se equivocó. El pueblo no lo eligió para esto”, expresó. Fuentes del oficialismo consideraron que “este desdoblamiento es la consecuencia natural de que una persona [por Vázquez] hable todo el tiempo de sí mismo en la primera persona del plural. Tarde o temprano se iba a convencer de que él son varias personas”.