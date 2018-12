Tribunal de Apelaciones ratificó procesamiento de Sendic

El Tribunal de Apelaciones ratificó el procesamiento sin prisión del exvicepresidente de la República Raúl Sendic, por peculado y abuso de funciones mientras ocupaba la Presidencia de Ancap.

La información la confirmó uno de los denunciantes, el senador blanco Álvaro Delgado, en su cuenta de Twitter,

En mayo de este año, la jueza de Crimen Organizado de 1º Turno, Beatriz Larrieu, decidió procesar sin prisión a Sendic, ex presidente de ANCAP y ex vicepresidente de la República, por reiterados delitos de peculado en el uso de las tarjetas corporativas del ente y un delito de abuso de funciones en el negocio con Exor, empresa intermediaria para la cancelación de la deuda con la petrolera venezolana PDVSA.

A partir de diez denuncias de la oposición, el fiscal Luis Pacheco había pedido el procesamiento de Sendic por el uso de tarjetas y por los negocios con Exor y con la firma Trafigura, que lo llevaron a pedir también que se procesara al ex presidente de ANCAP José Coya, al ex vicepresidente Germán Riet y a los ex directores Juan Gómez y Juan Justo Amaro.

A finales de mayo, la defensa de Sendic, en particular su abogado, Gúmer Perez, planteó que había argumentos para apelar el fallo en primera instancia de Larrieu, pero ahora el Tribunal de Apelaciones confirmó la posición de la jueza.