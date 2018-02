Álvaro Delgado opinó sobre la interna nacionalista y dijo que los blancos no están “haciendo los deberes”

El senador nacionalista Álvaro Delgado se refirió a la interna del Partido Nacional (PN) y dijo que no están “haciendo los deberes” para “representar a los que quieren un cambio” en las próximas elecciones “y no sólo a los blancos”.

En una entrevista con la radio El Espectador, Delgado se mostró “preocupado” por la interna del PN, y dijo que “muchos están pensando más en lo accesorio que en lo importante, más en el perfil, en el sector o en la persona” que en el partido.

Según Delgado, dentro de dos años el PN “tiene una posibilidad enorme que no se dio hace tiempo y que pueda no darse en mucho tiempo”, de tener altas chances de ganar la elección nacional.

“Lo importante es representar a los que quieren un cambio, y no sólo a los blancos. En estos días lamentablemente no estamos haciendo los deberes”, sostuvo el legislador, que espera que tras el feriado de Carnaval “volvamos a ver lo importante y dejemos de ver lo accesorio”.