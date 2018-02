Darío Pérez: Vázquez “no tiene idea” del campo y además está mal asesorado

El diputado frenteamplista Darío Pérez dijo que Tabaré Vázquez “no tiene ni idea” del campo y además está mal asesorado. Ratificó que no votará el impuesto a las jubilaciones militares, aunque lo expulsen del Frente Amplio.

Pérez fue entrevistado ayer en el programa Quién es quién, de Diamante FM, acerca del conflicto con los productores rurales, y allí dijo que Vázquez se equivoca, por ejemplo, al hablar del arroz. “El hombre es hijo de un obrero de La Teja, médico, que va al campo a pescar, pero no tiene ni idea. Y si el que tienes al lado tampoco tiene idea y te la canta mal, sales a hablar cosas inadecuadas”, sostuvo.

Para Pérez, en el gobierno "a algunos les haría falta una beca y que vayan a trabajar 20 días a un tambo". Entre ellos puso al propio Vázquez: “no le vendría mal” esta beca, sostuvo.

El diputado además ratificó que no votará el impuesto a las jubilaciones militares: “Si me echan me iré para mi casa”, sostuvo. Según dijo, en caso de que deba comparecer ante el Tribunal de Conducta Política del Frente Amplio, este organismo va a tener “un problema”, ya que lo estarían juzgando “porque no quiero violar la Constitución”.