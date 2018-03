Familiares se retira del Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia

En un comunicado publicado hoy, la agrupación Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos comunicó que abandona el Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia. Señaló que en el grupo “el trabajo se desarrolló con una gran lentitud” debido a la “heterogeneidad de su conformación” y a “las dos estructuras”, en referencia al grupo de trabajo y la Secretaría de Derechos Humanos, “que nunca lograron acompasarse del todo”.

La agrupación reconoce que el grupo de trabajo tuvo como un logro importante el acceso a los archivos en dependencias militares, pero lamenta: “Toda la documentación a la que accedimos es parcial, está desorganizada y son evidentes los faltantes”. “Ese inmenso y persistente trabajo de pedir y esperar no se ha visto plasmado en información real y de calidad, en el acceso a fuentes reales de inteligencia militar, lo que terminó por no aportar datos relevantes en la búsqueda de nuestros desaparecidos”, agrega el texto. “Esto reafirma una vez más lo lejos que estamos de romper las barreras levantadas por la institución militar, la cual colabora abiertamente con la impunidad retardando los avances democráticos”, añade.

Explicando su salida del grupo de trabajo, Familiares indica que “la esperanza en los resultados que podría aportar el GT se fue debilitando con el paso del tiempo” y señala que “avanzar en verdad y justicia requiere no sólo del trabajo de víctimas y familiares, sino establecer una política que enfrente las dilaciones de quienes tienen la información, ya que al no darla perpetúan las consecuencias de lo que fue un estado terrorista y dictatorial, que se muestra aún como no desarticulado”. En este sentido, agrega que “la responsabilidad de investigar, de hacer justicia y de hallar a nuestros familiares fue, es y será del Estado”.

En la página de Familiares se puede acceder al comunicado completo.