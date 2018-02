Heber habló sobre el caso Caram: “Lo que indigna a la gente que haya seis o siete parientes”

El presidente del Honorable Directorio del Partido Nacional, Luis Alberto Heber, dijo que este organismo partidario le pidió un informe al intendente de Artigas, Pablo Caram, sobre los cargos de confianza que hay en su gobierno y quiénes los ocupan. Luego de recibir este documento, el jerarca será recibido por el Directorio.

“A mí no me gusta cuando se designa a un pariente, pero lo que indigna a la gente es que haya seis o siete parientes”, dijo Heber respecto del caso de Caram, en declaraciones a la radio El Espectador. “Y la gente tiene razón en la indignación”, agregó. No obstante, Heber puntualizó que hay casos como el del ex diputado Rodolfo Caram, director de Desarrollo de la Intendencia de Artigas, que “ya era una figura del Partido Nacional”.

“Tiene que haber un límite: el abuso es lo que tenemos que condenar y censurar. Si hay una situación que se tiene que justificar, que se justifique. Que pueda haber una situación de excepción donde se aclare y que se diga”, dijo Heber. El senador también expresó que es más grave cuando los familiares ingresan directamente con empleos públicos, a diferencia de los cargos de confianza. “Es más opinable. Tienen un fin y no es un acomodo”, aseguró.

La autoridad máxima del Partido Nacional finalizó citando al intendente de Canelones, el frenteamplista Yamandú Orsi: “La vara está alta y está bien que esté alta”.

La polémica surgió a principios de febrero, cuando se conoció la cantidad de familiares de Caram que participan en su gobierno: Karolina Gómez, pareja de Caram, asumió hace pocos meses como directora de Cultura de la comuna, y en su equipo también figuran Rodolfo y Manuel Caram, director y asesor de Desarrollo, respectivamente, ambos primos del intendente. Además, Valentina dos Santos Caram, sobrina del intendente, es la directora general de la intendencia.