Lista 711 formalizará queja a la Mesa Política por los chistes de la murga que participó del aniversario del FA

La lista 711 presentará una queja a la Mesa Política del Frente Amplio por la actuación de la murga La Requerida, que durante el aniversario de la fuerza política hizo varios chistes sobre el ex vicepresidente Raúl Sendic y sus gastos con la tarjeta corporativa de ANCAP.

El diputado de la 711 Saúl Aristimuño, dijo al portal Ecos que, a pesar de las referencias de la murga, Sendic recibió “muestras de afecto” en la celebración que se llevó a cabo en Piriápolis. “Todo el mundo quería saludarlo y sacarse fotos con él”, aseguró, dejando en claro que no se trataba exclusivamente de militantes de la 711.

La murga tampoco escatimó en chistes hacia otros integrantes del propio gobierno, como el ex presidente José Mujica.

“Te llamo para decirte que me marcho, que ya no aguanto más, que ya estoy harto. Hacen cola en la tele, hacen cola en las radios, hacen fila en las redes pa’ darme palo”, decía el cuplé sobre la renuncia del ex vicepresidente, según consigna el portal Ecos. “Me dices que es el bullying, que como llega pasa, pero a mí me sacó por la ventana, todo por un colchón de dos plazas”, sostenía, en otra parte, haciendo referencia al gasto de las tarjetas corporativas.