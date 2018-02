Lo mejor del cine a criterio británico

Los Premios de Cine de la Academia Británica (BAFTA por sus siglas en inglés) tuvieron como gran ganador al film Tres anuncios por un crimen, un airado retrato de la realidad estadounidense, a partir de la historia de una mujer que reclama justicia por la violación y asesinato de su hija adolescente, que se llevó el domingo cinco de las distinciones otorgadas por el jurado, correspondientes a mejor película, mejor guion –Martin McDonagh, que también es su director–, mejor actriz –la excelente Frances McDormand, que venía de ganar un Globo de Oro por este papel y se merece aun más–, mejor actor de reparto –Sam Rockwell– y película británica destacada.

La forma del agua, una de las favoritas en esta premiación y también para los Oscar, estaba nominada en 12 rubros pero sólo ganó en tres, aunque uno de ellos fue el de mejor director, recibido por el mexicano Guillermo del Toro, que continúa su racha triunfal con esta obra, después del León de Oro del festival de cine de Venecia en setiembre y el Globo de Oro, de la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood, a comienzos de este mes. Los otros BAFTA para este film fantástico, que plantea –una vez más en la trayectoria de Del Toro– un mensaje en clave de fábula contra la discriminación, fueron los otorgados a la mejor música original (Alexandre Desplat) y el mejor diseño de producción (Paul Austerberry, Jeff Melvin y Shane Vieau).

El BAFTA al mejor actor le fue entregado a Gary Oldman por su interpretación de Winston Churchill en Las horas más oscuras, dirigida por Joe Wright, que se llevó también el premio al mejor maquillaje, justamente por el trabajo realizado para que Oldman se pareciera físicamente a aquel primer ministro británico. La elegida como mejor actriz de reparto fue Allison Janney por I, Tonya.

El BAFTA a la mejor película no hablada en inglés fue para La doncella, del surcoreano Park Chan-wook, inspirada en la novela Falsa identidad, de Sarah Waters, pero que cambia la ambientación de la época victoriana en Reino Unido al período en que Japón ocupó militarmente Corea, durante la primera mitad del siglo XX. El premio al mejor guion adaptado fue para James Ivory por Llámame por tu nombre, que también dirigió y que se basa en la novela del mismo nombre publicada en 2007 por André Aciman, acerca de la relación amorosa entre un adolescente de 17 años del medio rural italiano y el intelectual asistente de su padre.

El documental premiado fue I Am Not Your Negro, de Raoul Peck, sobre la historia del racismo en Estados Unidos, basado en un manuscrito inconcluso de James Baldwin y narrado por Samuel L Jackson. En la categoría debut destacado de un guionista, director o productor británico se eligió el trabajo de dos mujeres: Rungano Nyoni (que desempeñó los dos primeros roles) y Emily Morgan (a cargo del tercero) en I Am Not a Witch, ambientada en el medio rural de Zambia y descrita como una mezcla de cuento de hadas y sátira.

Blade Runner 2049, dirigida por Denis Villeneuve, estuvo nominada en ocho categorías, pero sólo obtuvo premios en las de efectos visuales especiales (Richard R Hoover, Paul Lambert, Gerd Nefzer, John Nelson) y dirección de fotografía (Roger Deakins).

Como película de animación fue distinguida Coco, la historia entre vivos y muertos mexicanos dirigida por Lee Unkrich; como cortometraje británico, Cowboy Dave, de Colin O’Toole y Jonas Mortensen, acerca del encuentro entre un muchachito y un músico en la mala; y como cortometraje británico de animación, Poles Apart, de Paloma Baeza y Ser En Low, que también gira en torno a un encuentro, pero en este caso entre dos osos, uno polar y el otro pardo, de los llamados grizzly.

El premio al mejor montaje fue para Jonathan Amos y Paul Machliss por el musical Baby, el aprendiz del crimen (dirigida por Edgar Wright); el de mejor sonido, para Alex Gibson, Richard King, Gregg Landaker, Gary A Rizzo y Mark Weingarten por la bélica Dunkerque (escrita, coproducida y dirigida por Christopher Nolan); y el de mejor vestuario, para Mark Bridges por El hilo fantasma, dirigida por Paul Thomas Anderson y que justamente trata sobre la vida de dos modistas en la Londres de los años 50.

El premio del público para la revelación le correspondió al actor Daniel Kaluuya por su desempeño en la quizá excesivamente aplaudida película de terror “con mensaje” ¡Huye!.

El BAFTA de honor a la trayectoria le fue otorgado al veterano y aún hiperactivo director Ridley Scott.