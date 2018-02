My Bloody Valentine y Tool anuncian nuevos discos

Aunque el negocio de la música grabada ha entrado en una notoria decadencia, un par de bandas notorias por su lentitud, perfeccionismo, reticencia o pereza a la hora de editar nuevo material han anunciado nuevos lanzamientos a la brevedad. Es el caso de los ingleses My Bloody Valentine, autores del clásico Loveless (1991), un álbum que el líder del grupo, Kevin Shields, pasó tanto tiempo remezclando y puliendo en estudio que terminó fundiendo a su sello discográfico, Creation. My Bloody Valentine demoró nada menos que 22 años en volver a sacar un disco (el justamente elogiado m b v, 2013), pero ahora, apenas cuatro años después, ya anuncian el siguiente, que originalmente se había dicho que sería una obra breve, pero que Shields confirmó que tendrá por lo menos 40 minutos de nueva música. Según el artista (que acaba de editar un par de vinilos remasterizados en forma analógica, del ya mencionado Loveless y del no menos clásico Isn’t Anything, de 1988), el próximo álbum será similar a m b v, pero menos conciso, como si “alguien hubiera tomado esa música y le hubiera derramado ácido encima, o creado un choque dimensional o algo así”. No es una definición muy clara, pero en todo caso la banda anunció también que ya está prevista una gira de apoyo al nuevo lanzamiento.

A su vez, es probable que este año, finalmente, concrete su postergadísimo quinto disco la banda de metal progresivo Tool. Aunque –al igual que My Bloody Valentine durante décadas– ya ha hecho este anuncio varias veces desde 2006, año en el que editó 10,000 Days, su última obra hasta el momento, esta vez parece que es en serio, ya que su cantante, Maynard James Keenan, dio a conocer que el proceso de composición de letras y melodías estaba concluido, y el guitarrista Adam Jones divulgó en Instagram la intención de la banda de entrar en el estudio a grabar los nuevos temas en abril de este año. Aunque no han dado detalles sobre el flamante material, terceros que han escuchado los demos dejaron saber que se trata de temas muy extensos, tal vez los más climáticos y complejos de la carrera de la banda.